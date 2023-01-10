​Нардеп з Донеччини, якого звинувачували в наявності російського паспорта, написав заяву про складання мандата

Народний депутат Андрій Аксьонов написав заяву про складання мандата. Він потрапив у Верховну Раду після перемоги на проміжних виборах.

Про це повідомив у Telegram нардеп Олексій Гончаренко, інформує Lb.ua.

Парламентар не уточнив, чому його колега сам написав заяву.

Гончаренко нагадав, що Аксьонов фігурував у скандалі щодо російського паспорта. І що він був мером міста Добропілля, представником партії "Порядок", який переміг на довиборах до парламенту в 50-му окрузі на Донеччині, що відбулися 28 березня 2021 року.

Це підтвердила також нардепка Ірина Геращенко.

Сам Аксьонов поки не коментував своє рішення.

Нагадаємо, Аксьонов виграв довибори у Верховну Раду в одномандатному окрузі №50 у Донецькій області. Він отримав мандат Руслана Требушкіна, який за підсумками місцевих виборів у жовтні став мером Покровська.

Аксьонов раніше двічі обирався новодонецьким селищним головою – у 2008 році та 2010 році, а з 2015 року двічі вигравав вибори мера Добропілля.

19 травня 2021 року він офіційно склав присягу народного депутата України. При цьому присягу йому довелося виголошувати з ложі для гостей і під крики "ганьба!", оскільки трибуну Ради заблокували нардепи "Євросолідарності", "Голосу" та позафракційник Гео Лерос.

Аксьонову закидають проведення сепаратистського "референдуму" у 2014 році, наявність російського паспорта та "лікування" на території окупованого Криму, образу проукраїнських активістів і неповагу до загиблих воїнів АТО. Також проти нього відкрито кримінальну справу.