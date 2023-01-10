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У окупованому Маріуполі лікарні переповнені: людей відмовляються госпіталізувати
У тимчасово окупованому Маріуполі лікарні переповнені, людей відмовляються госпіталізувати.
Про це повідомляє пресслужба міської ради Маріуполя.
"У окупованому Маріуполі лікарні переповнені. Людей відмовляються госпіталізувати. А морги не встигають забирати тіла померлих. Про це нам написала маріупольчанка, чий батько помер на Різдво – 7 січня. У нього трапився інсульт, але у госпіталізації відмовили, бо у лікарні не було місць", - йдеться в повідомленні.
Жінка розповіла подробиці трагедії, як сталася в її сім'ї.
"Лишили батька вдома. Можна так сказати нічого не робили, а лише призначили якісь пігулки. 7 січня він помер. До моргу його забрали лише 8 числа у п'ятій годині вечора. Я в тітки запитала чому так, а вона каже дуже багато померлих людей було за вихідні і морг не встигає забирати", - цитує міська рада повідомлення місцевої мешканки.
У місті зараз немає жодних умов для лікування хворих, наголосили у міській раді.
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