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У Краматорську російська ракета влучила в автомобіль: двоє людей загинули
Ввечері, 9 січня, окупанти завдали по Краматорську ракетного удару.
Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
“Ракетний удар по місту. Окупанти влучили у проїжджу частину та автомобіль з людьми”, - написав Тимошенко.
Він додав, що двоє осіб, які перебували в автівці, загинули.
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