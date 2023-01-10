У Краматорську російська ракета влучила в автомобіль: двоє людей загинули

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

“Ракетний удар по місту. Окупанти влучили у проїжджу частину та автомобіль з людьми”, - написав Тимошенко.

Він додав, що двоє осіб, які перебували в автівці, загинули.