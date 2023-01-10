В окупованій Горлівці росіяни в ході рейду "мобілізовали" 30 чоловік, серед них чотири з інвалідністю

Окупанти продовжують проводити заходи з мобілізації місцевого населення на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ

Так, у Горлівці Донецької області 6 січня цього року, в ході чергового рейду мобілізовано до 30 осіб, 4 з них – з інвалідністю. Після 2 днів так званої підготовки на полігоні “Восточний” їх направили до однієї з військових частин російських окупаційних військ.