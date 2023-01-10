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В окупованій Горлівці росіяни в ході рейду "мобілізовали" 30 чоловік, серед них чотири з інвалідністю
Окупанти продовжують проводити заходи з мобілізації місцевого населення на тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ
Так, у Горлівці Донецької області 6 січня цього року, в ході чергового рейду мобілізовано до 30 осіб, 4 з них – з інвалідністю. Після 2 днів так званої підготовки на полігоні “Восточний” їх направили до однієї з військових частин російських окупаційних військ.
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