Окупанти, ймовірно, контролюють більшу частину Соледара, – Міноборони Британії

За останні чотири дні російська армія та найманці "Вагнера" мали невеликий тактичний успіх у Соледарі. Схоже, що зараз вони контролюють більшість міста.

Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії, опублікованому у твіттері.

Британська розвідка припускає, що наступ на Соледар для росіян, швидше за все, є спробою охопити Бахмут з півночі та порушити лінії постачання захисникам.

"Частина бойових дій зосереджена на під’їздах до 200-кілометрових тунелів соляних шахт, що пролягають під територією району. Обидві сторони, ймовірно, стурбовані тим, що їх можуть використати для проникнення в тилу", – зазначили в повідомленні.

Там додали, що, попри посилення тиску на Бахмут, Росія навряд чи оточити місто найближчим часом, тому що українські війська зберігають стабільну оборону в глибині та контролюють шляхи постачання.