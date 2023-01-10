13:33, Сьогодні
Окупанти, ймовірно, контролюють більшу частину Соледара, – Міноборони Британії
За останні чотири дні російська армія та найманці "Вагнера" мали невеликий тактичний успіх у Соледарі. Схоже, що зараз вони контролюють більшість міста.
Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії, опублікованому у твіттері.
Британська розвідка припускає, що наступ на Соледар для росіян, швидше за все, є спробою охопити Бахмут з півночі та порушити лінії постачання захисникам.
"Частина бойових дій зосереджена на під’їздах до 200-кілометрових тунелів соляних шахт, що пролягають під територією району. Обидві сторони, ймовірно, стурбовані тим, що їх можуть використати для проникнення в тилу", – зазначили в повідомленні.
Там додали, що, попри посилення тиску на Бахмут, Росія навряд чи оточити місто найближчим часом, тому що українські війська зберігають стабільну оборону в глибині та контролюють шляхи постачання.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Їй було 28 років: померла учасниця шоу "Голос країни", колишня донеччанка Катерина Давиденко, - ВІДЕО
Зеків на фронті бережуть більше, ніж мобіків: стали відомі нові подробиці знищення 400 окупантів на базі в Макіївці
Оголошення
08:55, 1 січня
8
11:23, 4 січня
1
15:32, 30 грудня 2022 р.
4
15:32, 30 грудня 2022 р.
6
11:23, 4 січня
3
live comments feed...