  • Головна
  • Повідомлено про підозру донеччанину, який брав участь в окупації Куп’янського району Харківщини, - ФОТО
Роман Лазоренко
головний редактор
15:28, Сьогодні

Повідомлено про підозру донеччанину, який брав участь в окупації Куп’янського району Харківщини, - ФОТО

Слідчі заочно повідомили про підозру донеччанину, який брав участь в окупації Куп’янського району Харківщини

Про це 10 січня повідомила поліція Харківської області.

За даними слідства, у 2016 році 35-річний чоловік у місті Донецьк вступив до лав батальйону охорони тилу «Вітязь» терористичної організації «ДНР».

Після повномасштабного вторгнення рф в Україну бойовик псевдореспубліки брав активну участь в окупації селища Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області.

Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваного у розшук.

Повідомлено про підозру донеччанину, який брав участь в окупації Куп’янського району Харківщини, - ФОТО, фото-1
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#підозра #терорист #Донецьк #Харківськаобласть #окупація #поліція
Роман Лазоренко
головний редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Спецтема
Війна за незалежніть
Всі матеріали тут
Підприємства Донецка
Стероид Шоп (steroidsshop-ua): Купить стероиды и анаболики || Отзывы о магазине Стероид Шоп
+38 (093) 243-31-86
СПЕЦМЕДТРАНС перевозка больных по городу и Украине
+380(73)009-41-40, +380(99)009-41-40
Объявления Донецка - OBYAVA.ua
Кадрове агентство LEADER-LTD / ЛІДЕР-ЛТД, підбір персоналу, робота за кордоном, візова підтримка
+380(96)119-00-10, +380(66)245-90-09
Магазин стероидов Hulkshop
+380(66)126-76-26, +380(67)126-76-26
Додати підприємство
Оголошення
live comments feed...
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт города Донецка. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроект", "Політичні новини", "Прес-реліз", "PR", "Офіційно" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Site rules