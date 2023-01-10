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Повідомлено про підозру донеччанину, який брав участь в окупації Куп’янського району Харківщини, - ФОТО
Слідчі заочно повідомили про підозру донеччанину, який брав участь в окупації Куп’янського району Харківщини
Про це 10 січня повідомила поліція Харківської області.
За даними слідства, у 2016 році 35-річний чоловік у місті Донецьк вступив до лав батальйону охорони тилу «Вітязь» терористичної організації «ДНР».
Після повномасштабного вторгнення рф в Україну бойовик псевдореспубліки брав активну участь в окупації селища Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області.
Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваного у розшук.
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