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Окупанти завдали ракетного удару по Костянтинівці
Сьогодні, 10 січня, ще один ракетний удар по Костянтинівці здійснили російські окупаційні війська.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
“На щастя, обійшлося без постраждалих. Росіяни поцілили у дорогу в приватному секторі, пошкодили огорожу одного з будинків.
На місці працюють рятувальники та поліція.
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