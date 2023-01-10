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Ольга Романова
редактор
18:03, Сьогодні
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Окупанти завдали ракетного удару по Костянтинівці

Окупанти завдали ракетного удару по Костянтинівці

Сьогодні, 10 січня, ще один ракетний удар по Костянтинівці здійснили російські окупаційні війська.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“На щастя, обійшлося без постраждалих. Росіяни поцілили у дорогу в приватному секторі, пошкодили огорожу одного з будинків.

Окупанти завдали ракетного удару по Костянтинівці, фото-1

На місці працюють рятувальники та поліція.



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#Кириленко #Донеччина #окупанти #обстріл #Констянтинівка
Ольга Романова
редактор
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