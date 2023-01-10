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Зеленський позбавив громадянства України Медведчука, Козака, Деркача і Кузьміна
Президент України Володимир Зеленський позбавив громадянства кума Путіна Віктора Медведчука та інших скандальних українських політиків.
Про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського, повідомляє Lb.ua.
Також Зеленський позбавив громадянства України Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна.
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