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На Донеччині під обстрілами росіян у Бахмуті загинула ще одна людина
У Донецькій області за минулу добу російські окупанти вбили одну людину, ще одна була поранена.
Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у своєму телеграм-каналі 10 січня.
"За 10 січня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини — у Бахмуті. Ще 1 людина в області дістала поранення", - зазначив Кириленко.
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