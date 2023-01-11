На Донеччині під обстрілами росіян у Бахмуті загинула ще одна людина

У Донецькій області за минулу добу російські окупанти вбили одну людину, ще одна була поранена.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у своєму телеграм-каналі 10 січня.

"За 10 січня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини — у Бахмуті. Ще 1 людина в області дістала поранення", - зазначив Кириленко.