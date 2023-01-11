Українські захисники ліквідували ще майже 500 російських загарбників за добу

Загальні бойові втрати російських окупантів з 24 лютого 2022 року по 11 січня 2023-го орієнтовно склали близько 112 960 осіб. Про це повідомив Генштаб ЗСУ. За добу воїни ЗСУ знищили ще 490 російських окупантів.

Також ворог залишився без низки військової техники, зокрема: танків ‒ 3094 (+10) од, - бойових броньованих машин ‒ 6159 (+5) од, - артилерійських систем – 2078 (+5) од, - РСЗВ – 437 (+3) од, - засоби ППО ‒ 217 (+0) од, - літаків – 285 (+0) од, - гелікоптерів – 275 (+0) од, - БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1862 (+2), - крилаті ракети ‒ 723 (+0), - кораблі /катери ‒ 17 (+0) од, - автомобільної техніки та автоцистерн – 4826 (+9) од, - спеціальної техніки ‒ 184 (+1). У Генштабі додали, що дані уточнюються.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Ольга Романова редактор