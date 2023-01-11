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  • Українські захисники ліквідували ще майже 500 російських загарбників за добу
Ольга Романова
редактор
10:44, Сьогодні

Українські захисники ліквідували ще майже 500 російських загарбників за добу

Загальні бойові втрати російських окупантів з 24 лютого 2022 року по 11 січня 2023-го орієнтовно склали близько 112 960  осіб.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

За добу воїни ЗСУ знищили ще 490 російських окупантів.

Також ворог залишився без низки військової техники, зокрема:

танків ‒ 3094 (+10) од,

- бойових броньованих машин ‒ 6159 (+5) од,

- артилерійських систем – 2078 (+5) од,

- РСЗВ – 437 (+3) од,

- засоби ППО ‒ 217 (+0) од,

- літаків  – 285 (+0) од,

- гелікоптерів – 275 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1862 (+2),

- крилаті ракети ‒ 723 (+0),

- кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 4826 (+9) од,

- спеціальної техніки ‒ 184 (+1).

У Генштабі додали, що дані уточнюються.

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#втративорога #ЗСУ #Генштаб
Ольга Романова
редактор
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