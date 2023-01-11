Окупанти "ДНР" повідомили, що схопили чоловіка з гранатою на вулиці у Макіївці

Так звана "поліція ДНР" повідомила про те, що у окупованій Макіївці було вилучено у 55-річного жителя гранату із запалом, з якою він ішов вулицею.

Про це пишуть інформ-ресурси "ДНР" сьогодня, 11 січня.

«Під час несення служби з охорони громадського порядку правоохоронці зупинили чоловіка, який поводився підозріло. При огляді в пакеті у перехожого були виявлені предмети, схожі на ручну гранату РГО і запал до ній», - йдеться у повідомленні.



Це сталося у Червоногвардійському районі Макіївки.

"Згодом експерти встановили, що граната є придатною для використання за призначенням. Фігурант пояснив, що знайшов боєприпас під час риболовлі і збирався залишити в якості сувеніра", - пишуть у "поліції ДНР".



За так званим "законодавством ДНР" чоловіку загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років зі штрафом в розмірі до 8 років.

Додамо, що в умовах окупації частини Донецької області росіянами інформація про події з цих районів часто подається місцевими пропагандистами спотворено.