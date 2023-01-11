  • Головна
  • Окупанти "ДНР" повідомили, що схопили чоловіка з гранатою на вулиці у Макіївці
Ольга Романова
редактор
11:34, Сьогодні

Окупанти "ДНР" повідомили, що схопили чоловіка з гранатою на вулиці у Макіївці

Так звана "поліція ДНР" повідомила про те, що у окупованій Макіївці  було вилучено у 55-річного жителя гранату із запалом, з якою він ішов вулицею.

Про це пишуть інформ-ресурси "ДНР" сьогодня, 11 січня.

«Під час несення служби з охорони громадського порядку правоохоронці зупинили чоловіка, який поводився підозріло. При огляді в пакеті у перехожого були виявлені предмети, схожі на ручну гранату РГО і запал до ній», - йдеться у повідомленні.

Це сталося у Червоногвардійському районі Макіївки.

"Згодом експерти встановили, що граната є придатною для використання за призначенням. Фігурант пояснив, що знайшов боєприпас під час риболовлі і збирався залишити в якості сувеніра", - пишуть у "поліції ДНР".

За так званим "законодавством ДНР" чоловіку  загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років зі штрафом в розмірі до 8 років.

Додамо, що в умовах окупації частини Донецької області росіянами інформація про події з цих районів часто подається місцевими пропагандистами спотворено.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#ДНР #Макіївка #граната #затримання
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Спецтема
Війна за незалежніть
Всі матеріали тут
Підприємства Донецка
СПЕЦМЕДТРАНС перевозка больных по городу и Украине
+380(73)009-41-40, +380(99)009-41-40
Кадрове агентство LEADER-LTD / ЛІДЕР-ЛТД, підбір персоналу, робота за кордоном, візова підтримка
+380(96)119-00-10, +380(66)245-90-09
Магазин стероидов Hulkshop
+380(66)126-76-26, +380(67)126-76-26
Стероид Шоп (steroidsshop-ua): Купить стероиды и анаболики || Отзывы о магазине Стероид Шоп
+38 (093) 243-31-86
Объявления Донецка - OBYAVA.ua
Додати підприємство
Оголошення
live comments feed...
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт города Донецка. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроект", "Політичні новини", "Прес-реліз", "PR", "Офіційно" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Site rules