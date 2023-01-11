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  • Росіяни прицільно обстріляли Курахове. Поцілили у підприємство, приватні та багатоквартирні будинки
Ольга Романова
редактор
12:59, Сьогодні

Росіяни прицільно обстріляли Курахове. Поцілили у підприємство, приватні та багатоквартирні будинки

Вночі та вранці росіяни вели обстріли переважно у центральній частині Донецької області. Найбільше постраждало Курахове.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко 11 січня, коментуючи оперативну ситуацію по області станом на ранок 11 січня.

"На Донецькому напрямку знову найбільше постраждала Курахівська громада. У Кураховому ворог поцілив у підприємство — пошкоджено техніку та гараж. У Курахівці є пряме влучання у приватний будинок та 2-поверхівку, ще 3 будинки пошкоджені частково — інформацію щодо постраждалих встановлюємо", - написав Кириленко.

Також в Авдіївці протягом ночі тривали хаотичні обстріли по всьому місту, а на ранок росіяни здійснили 2 артобстріли та завдали ракетного удару — за попередньою інформацією, без жертв.

Крім того, обстріли зафіксовано у Мар'їнській та Очеретинській громадах.

На Горлівському напрямку відбувалися періодичні обстріли околиць Часовоярської та Торецької громад.

На Лисичанському напрямку пізно вночі росіяни вдарили ракетами С-300 по Лиману — пошкодили школу. На щастя, без жертв.

Росіяни прицільно обстріляли Курахове. Поцілили у підприємство, приватні та багатоквартирні будинки, фото-1
Росіяни прицільно обстріляли Курахове. Поцілили у підприємство, приватні та багатоквартирні будинки, фото-2
Росіяни прицільно обстріляли Курахове. Поцілили у підприємство, приватні та багатоквартирні будинки, фото-3
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#обстріли #Донецькаобласть #Курахове #Авдіївка #Кириленко
Ольга Романова
редактор
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