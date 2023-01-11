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Мудрик разом з «Шахтарем» відправився на збори в Туреччину
У вівторок, 10 січня, «гірники» прибули до турецького Белека, де проходитиме стартовий етап підготовки до другої частини сезону. Тут команда тренуватиметься протягом найближчих 10 днів.
У розпорядженні тренерського штабу Ігора Йовічевіча 31 футболіст, повідомляє пресслужба донецького клубу.
Воротарі: Олексій Шевченко, Тимур Пузанков, Андрій Пятов, Анатолій Трубін
Захисники: Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Богдан Михайліченко, Микола Матвієнко, Лукас Тейлор, Юхим Конопля, Мар’ян Фарина, Едуард Козік, Віктор Корнієнко, Георгій Гочолейшвілі
Півзахисники: Тарас Степаненко, Андрій Тотовицький, Георгій Судаков, Мар’ян Швед, Михайло Мудрик, Олександр Зубков, Дмитро Криськів, Невен Джурасек, Дмитро Топалов, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Іван Петряк
Нападники: Лассіна Траоре, Данило Сікан, Андрій Кулаков, Андрій Борячук
Завтра в «оранжево-чорних» заплановано перше тренування.
Нагадаємо, перший матч після зимової паузи «Шахтар» проведе в Лізі Європи УЄФА з «Ренном». Поєдинок відбудеться 16 лютого у Варшаві на Стадіоні Війська Польського.
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