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  • У Бахмуті під час доставки гуманітарної допомоги поранені добровольці з Польщі
Ольга Романова
редактор
13:44, Сьогодні

У Бахмуті під час доставки гуманітарної допомоги поранені добровольці з Польщі

Двоє громадян Польщі дістали поранення на сході України під час доставки гуманітарного вантажу. Вони потрапили під мінометний обстріл російських військ поблизу Бахмута Донецької області.

Про це пише польське агентство РАР із посиланням на прессекретаря міністерства охорони здоров’я Войцеха Андрусевича, - повідомили "Українські новини" 11 січня.

За його словами, поранення отримали чоловік і жінка. Вони вивантажували гуманітарний вантаж для цивільного населення, коли поблизу їхнього автомобіля розірвався мінометний снаряд.

Унаслідок інциденту медикам довелося ампутувати жінці гомілку. Чоловік при цьому дістав осколкове поранення.

Андрусевич не уточнив, поблизу якого саме населеного пункту добровольці потрапили під обстріл.

Повідомляється, що постраждалих вивезли поранених із території України у вівторок, 10 січня. Їх доставили в лікарню Любліна.

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#Бахмут #волонтери #Польща #поранення
Ольга Романова
редактор
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