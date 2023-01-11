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  • Окупанти намагаються прорвати оборону наших війск в Соледарі, але на мають успіху
Ольга Романова
редактор
15:21, Сьогодні

Окупанти намагаються прорвати оборону наших війск в Соледарі, але на мають успіху

Окупанти намагаються прорвати оборону наших війск в Соледарі, але на мають успіху

У Соледарі тривають важкі бої. Росіяни продовжують спроби повністю захопити місто.

Про це в Телеграм повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Після понесених втрат, противник вкотре здійснив заміну своїх підрозділів, збільшив кількість вагнерівців, намагається прорвати оборону наших військ і повністю захопити місто, але не має успіху", – зазначила вона.

Сьогодні вночі російські окупанти заявили про повне захоплення Соледара. Бойовики ПВК "Вагнера" опублікували фото нібито з соледарської шахти, але СтратКом ЗСУ спростував їх перебування там. Шахта такого вигляду розташована в іншому населеному пункті Донецької області, що перебуває в окупації.

Речник Східного угруповання військ уранці 11 січня також повідомив, що заяви окупантів про повне захоплення міста не відповідають дійсності. 

Заяву пресслужби власника ПВК Євгена Пригожина щодо взяття під контроль Соледара спростувало навіть міністерство оборони окупнатів. У міноборони РФ сказали, що бої тривають.

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#Соледар #окупанти #ЗСУ
Ольга Романова
редактор
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