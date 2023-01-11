Ще одне західне табу на постачанні зброї знято: Польща поставить Україні танки Leopard 2

Україна отримає від Польщі роту танків Leopard 2.

Це рішення вже ухвалено, воно було зроблено у межах створення міжнародної коаліції, заявив під час візиту до Львова польський президент Анджей Дуда, пише NV.

За словами Дуди, Польща ухвалила рішення про передачу Україні роти танків Leopard (вочевидь, ідеться про десять танків), але "в межах міжнародної коаліції".

До складу танкової роти входять 10 танків: управління (1 танк) і 3 взводи (по 3 танки в кожному).