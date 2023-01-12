09:12, Сьогодні
Міністр оборони США про Соледар: контроль над районами переходить з одних рук в інші
Станом на вечір середи, 11 січня підтверджень заявам росіян про взяття українського міста Соледар немає.
Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на брифінгу, пише Укрінформ.
“По-перше, дозвольте мені почати із запитання про Соледар, і чи дістався він росіянам. Наразі ми не можемо підтвердити цієї інформації”, – сказав він.
Остін додав, що там тривають “дуже динамічні” бої, і контроль над районами переходить з одних рук в інші в умовах жорсткої боротьби.
“Ми зосереджені на тому, щоби зробити все можливе й переконатися, що українці мають спроможності, необхідні для успішного захисту своєї суверенної території”, – зауважив глава Пентагону.
Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що бойовики ПВК "Вагнера" намагаються прорвати оборону і повністю захопити Соледар.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
Оголошення
10:55, 29 грудня 2022 р.
7
00:17, 10 січня
1
11:56, 29 грудня 2022 р.
9
11:56, 29 грудня 2022 р.
10
live comments feed...