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На Донеччині окупанти мобілізують людей з інвалідністю
На окупованих територіях Донецької області “військкомати” росіяни примусово мобілізують людей з інвалідністю, наркозалежних та представників криміналітету.
Про це повідомили у Центрі національного спротиву.
“Росіяни продовжують примусову мобілізацію з тимчасово окупованих територіях України. Через спротив місцевих окупантам все важче знаходити чоловік для мобілізації. Та кремлівське керівництво виставляє норми, які необхідно виконати”, – йдеться у повідомленні.
За інформацією підпілля, людей з інвалідністю беруть на посади водіїв.
Мобілізовані ж використовуються в сухопутних підрозділах окупаційних військ.
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