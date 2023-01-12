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Більше сотні росіян разом вирушили у пекло в районі Соледару, - ВІДЕО
Завдяки злагодженій роботі Сил спеціальних операцій, артилеристів і ракетних військ у районі Соледара були ліквідовані понад 100 окупантів, а два кулеметних і два мінометних розрахунки – знищені.
Скупчення противника на кількох ділянках виявили оператори Сил спеціальних операцій, йдеться на їхньому каналі у Телеграм.
"Скупчення противника на кількох ділянках виявили оператори Сил спеціальних операцій. По ворогу було скеровано артилерію, також на одній з ділянок було застосовано тактичний ракетний комплекс "Точка-У".
В результаті цих кількох ударів підтверджено знищення більше 100 окупантів, 2 кулеметних розрахунків та 2 мінометних.
На відео - один з етапів відпрацювання артилерії по заданим координатам", - йдеться у повідомленні.
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