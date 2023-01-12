11:55, Сьогодні
Захисники України з початку російського вторгнення знищили майже 114 тисяч окупантів
З початку широкомасштабного вторгнення російська армія втратила на війні в Україні близько 113 990 осіб. За минулу добу Збройні сили знищили близько 430 окупантів, три безпілотники і вертоліт.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.01.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 113 990 (+430) осіб ліквідовано,
- танків – 3 094 (+0),
- бойових броньованих машин – 6 159 (+0),
- артилерійських систем – 2 082 (+4),
- РСЗВ – 437 (+0),
- засоби ППО – 218 (+1),
- літаків – 285 (+0),
- гелікоптерів – 276 (+1),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 865 (+3),
- крилаті ракети – 723 (+0),
- кораблі/катери – 17 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 826 (+0),
- спеціальна техніка – 184 (+0).
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
Оголошення
11:56, 29 грудня 2022 р.
10
13:22, 29 грудня 2022 р.
3
10:55, 29 грудня 2022 р.
7
10:55, 29 грудня 2022 р.
8
live comments feed...