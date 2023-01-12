Захисники України з початку російського вторгнення знищили майже 114 тисяч окупантів

З початку широкомасштабного вторгнення російська армія втратила на війні в Україні близько 113 990 осіб. За минулу добу Збройні сили знищили близько 430 окупантів, три безпілотники і вертоліт. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.01.23 орієнтовно склали: особового складу – близько 113 990 (+430) осіб ліквідовано,

танків – 3 094 (+0),

бойових броньованих машин – 6 159 (+0),

артилерійських систем – 2 082 (+4),

РСЗВ – 437 (+0),

засоби ППО – 218 (+1),

літаків – 285 (+0),

гелікоптерів – 276 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 865 (+3),

крилаті ракети – 723 (+0),

кораблі/катери – 17 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 826 (+0),

спеціальна техніка – 184 (+0).

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