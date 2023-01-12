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  • "Вагнерівці" заявили, що у Соледарі знайшли тіло зниклого британського волонтера
Ольга Романова
редактор
12:56, Сьогодні
Надійне джерело

"Вагнерівці" заявили, що у Соледарі знайшли тіло зниклого британського волонтера

"Вагнерівці" заявили, що у Соледарі знайшли тіло зниклого британського волонтера

У Соледарі Донецької області знайдено тіло одного з двох британських волонтерів, які раніше зникли безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу голови ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

"8 січня на гарячу лінію "Запитай Вагнер" прийшов запит з проханням знайти двох зниклих 6 січня в Соледарі громадян Великобританії - Andrew Bagshaw і Christopher Parry. Сьогодні тіло одного з них знайдено, при ньому виявлено документи на обох британців", - йдеться в повідомленні.

"Вагнерівці" заявили, що у Соледарі знайшли тіло зниклого британського волонтера , фото-1

Хто саме знайдений мертвим і за яких обставин, не уточнюється.

Також було опубліковано фото їхніх документів.

Нагадаємо, поблизу Соледара (Донецька область) зникли двоє британських волонтерів, які відправились у місто ще 6 січня.

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#Соледар #ПВКВагнер #британськіволонтери
Ольга Романова
редактор
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