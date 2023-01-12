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  • Росіяни безуспішно намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі Соледара, – Маляр
Роман Лазоренко
головний редактор
13:45, Сьогодні
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Росіяни безуспішно намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі Соледара, – Маляр

Росіяни безуспішно намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі Соледара, – Маляр

В районі Соледара на Донеччині тривають найважчі бої. Ворог безуспішно намагається прорвати оборону українських військ і несе важкі втрати.

Про це заявила у Military media center заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Жорстокі й найважчі бої сьогодні тривають в районі Соледара на Бахмутському напрямку. Попри складну обстановку українські воїни відчайдушно б'ються. Ворог, намагаючись безуспішно прорвати нашу оборону і захопити Соледар, несе великі втрати", – розповіла Маляр.

За її словами, підступи до Соледара сьогодні фактично усіяні тілами вбитих окупантів.

"Попри те, вони рухаються прямо по тілах своїх загиблих бійців. Наші оборонці проявляють максимальну стійкість і героїзм", – зазначила Маляр.

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#Маляр #Соледар #ЗСУ #окупанти
Роман Лазоренко
головний редактор
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