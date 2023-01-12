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Росіяни безуспішно намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі Соледара, – Маляр
В районі Соледара на Донеччині тривають найважчі бої. Ворог безуспішно намагається прорвати оборону українських військ і несе важкі втрати.
Про це заявила у Military media center заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
"Жорстокі й найважчі бої сьогодні тривають в районі Соледара на Бахмутському напрямку. Попри складну обстановку українські воїни відчайдушно б'ються. Ворог, намагаючись безуспішно прорвати нашу оборону і захопити Соледар, несе великі втрати", – розповіла Маляр.
За її словами, підступи до Соледара сьогодні фактично усіяні тілами вбитих окупантів.
"Попри те, вони рухаються прямо по тілах своїх загиблих бійців. Наші оборонці проявляють максимальну стійкість і героїзм", – зазначила Маляр.
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