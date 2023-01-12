13:53, Сьогодні
У Донецьку та прилеглих районах запрацювало українське радіо
В окупованому Донецьку та прилеглих районах перестали ловити радіостанції "ДНР" та росії - замість них в ефірі українське радіо.
Про це сьогодні, 12 січня, повідомили інтернет-ресурси "ДНР".
"Мовлення місцевих станцій припинилося сьогодні вранці. На сусідніх хвилях йде трансляція українською мовою. При цьому у цифровому форматі республіканське радіо продовжує працювати", - йдеться у повідомленні.
З цього приводу у так званому "мінзв'язку ДНР" повідомили, що на четвер було заплановано профілактику передавального обладнання.
"У Донецьку з 2:00 до 11:00 мало бути відсутнє цифрове телевізійне та радіомовлення, у Торезі все те ж саме, але ще й телемовлення в аналоговому форматі. З 8:00 до 17:00 у Докучаєвську очікується відключення радіомовлення, у Новоазовську — цифрового телемовлення та радіоефіру", - спробували пояснити ситуацію окупанти.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
Оголошення
14:34, Сьогодні
13
13:21, 29 грудня 2022 р.
4
13:51, 30 грудня 2022 р.
11
13:22, 29 грудня 2022 р.
3
live comments feed...