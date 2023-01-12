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  • У Донецьку та прилеглих районах запрацювало українське радіо
Ольга Романова
редактор
13:53, Сьогодні

У Донецьку та прилеглих районах запрацювало українське радіо

В окупованому Донецьку та прилеглих районах перестали ловити радіостанції "ДНР" та росії - замість них в ефірі українське радіо.

Про це сьогодні, 12 січня, повідомили інтернет-ресурси "ДНР".

"Мовлення місцевих станцій припинилося сьогодні вранці. На сусідніх хвилях йде трансляція українською мовою. При цьому у цифровому форматі республіканське радіо продовжує працювати", - йдеться у повідомленні.

З цього приводу у так званому "мінзв'язку ДНР" повідомили, що на четвер було заплановано профілактику передавального обладнання.

"У Донецьку з 2:00 до 11:00 мало бути відсутнє цифрове телевізійне та радіомовлення, у Торезі все те ж саме, але ще й телемовлення в аналоговому форматі. З 8:00 до 17:00 у Докучаєвську очікується відключення радіомовлення, у Новоазовську — цифрового телемовлення та радіоефіру", - спробували пояснити ситуацію окупанти.

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#Донецьк #українськерадіо #ДНР
Ольга Романова
редактор
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