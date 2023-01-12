  • Головна
  • У Донецьку обстріляно ремонтну базу "Геркулес - MOLOKO" - повідомляють про одного загиблого та чотирьох поранених, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
14:52, Сьогодні

У Донецьку обстріляно ремонтну базу "Геркулес - MOLOKO" - повідомляють про одного загиблого та чотирьох поранених, - ФОТО

У Ленінському районі окупованого Донецька під обстріл потрапила ремонтна база "Геркулес – MOLOKO".

Повідомляється, що в результаті обстрілу загинула 1 особа, 4 особи отримали поранення. Про це 12 січня повідомили інформ-ресурси "ДНР" та Олексій Кулемзін, який називає себе "главою адміністрації" міста.

"За уточненою інформацією, в результаті обстрілу Ленінського району загинув чоловік 1975 р. н. Поранено чоловіків 1963, 1966, 1967, 1976 р. н. Пошкоджено 13 вантажних автомобілів та скління будівлі ремонтних майстерень", - повідомив Кулемзін.

У Донецьку обстріляно ремонтну базу "Геркулес - MOLOKO" - повідомляють про одного загиблого та чотирьох поранених, - ФОТО, фото-1
У Донецьку обстріляно ремонтну базу "Геркулес - MOLOKO" - повідомляють про одного загиблого та чотирьох поранених, - ФОТО, фото-2
У Донецьку обстріляно ремонтну базу "Геркулес - MOLOKO" - повідомляють про одного загиблого та чотирьох поранених, - ФОТО, фото-3
У Донецьку обстріляно ремонтну базу "Геркулес - MOLOKO" - повідомляють про одного загиблого та чотирьох поранених, - ФОТО, фото-4

Додамо, що в умовах окупації частини Донецької області росіянами інформація про події з цих районів часто подається місцевими пропагандистами спотворено.

Нагадаємо, що після визнання росією квазіутворення "ДНР" окупаційна "влада" заявила, що повністю захоплюватиме українську Донецьку область і розпочала бойові дії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донецьк #обстріли #ДНР #Геркулес-MOLOKO
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Спецтема
Війна за незалежніть
Всі матеріали тут
Підприємства Донецка
Объявления Донецка - OBYAVA.ua
СПЕЦМЕДТРАНС перевозка больных по городу и Украине
+380(73)009-41-40, +380(99)009-41-40
Магазин стероидов Hulkshop
+380(66)126-76-26, +380(67)126-76-26
Кадрове агентство LEADER-LTD / ЛІДЕР-ЛТД, підбір персоналу, робота за кордоном, візова підтримка
+380(96)119-00-10, +380(66)245-90-09
Стероид Шоп (steroidsshop-ua): Купить стероиды и анаболики || Отзывы о магазине Стероид Шоп
+38 (093) 243-31-86
Додати підприємство
Оголошення
live comments feed...
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт города Донецка. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроект", "Політичні новини", "Прес-реліз", "PR", "Офіційно" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Site rules