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У Донецьку обстріляно ремонтну базу "Геркулес - MOLOKO" - повідомляють про одного загиблого та чотирьох поранених, - ФОТО
У Ленінському районі окупованого Донецька під обстріл потрапила ремонтна база "Геркулес – MOLOKO".
Повідомляється, що в результаті обстрілу загинула 1 особа, 4 особи отримали поранення. Про це 12 січня повідомили інформ-ресурси "ДНР" та Олексій Кулемзін, який називає себе "главою адміністрації" міста.
"За уточненою інформацією, в результаті обстрілу Ленінського району загинув чоловік 1975 р. н. Поранено чоловіків 1963, 1966, 1967, 1976 р. н. Пошкоджено 13 вантажних автомобілів та скління будівлі ремонтних майстерень", - повідомив Кулемзін.
Додамо, що в умовах окупації частини Донецької області росіянами інформація про події з цих районів часто подається місцевими пропагандистами спотворено.
Нагадаємо, що після визнання росією квазіутворення "ДНР" окупаційна "влада" заявила, що повністю захоплюватиме українську Донецьку область і розпочала бойові дії.
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