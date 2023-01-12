У Соледарі прикордонники-мінометники знищили групу вагнерівців

Українські охоронці кордонів пліч-о-пліч з підрозділами Сил оборони стримують ворожі атаки на Бахмутському напрямку.

Зокрема у Соледарі прикордонний мінометний підрозділ здійснив вогневе ураження окупантів. Найманці російської ПВК малими групами просувалися до міської забудови. Ворожа піхота накопичувалась на одному з подвірʼїв, інформує Державна прикордонна служба України.

По вагнерівцях прикордонники відкрили вогонь з мінометів калібру 82-мм. У результаті обстрілу завдано втрат живій силі загарбників, підрозділ противника відступив.