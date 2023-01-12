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  • ЗСУ взяли під контроль опорний пункт окупантів на околицях Бахмута: знищено 13 окупантів
Ольга Романова
редактор
16:21, Сьогодні

ЗСУ взяли під контроль опорний пункт окупантів на околицях Бахмута: знищено 13 окупантів

ЗСУ взяли під контроль опорний пункт окупантів на околицях Бахмута: знищено 13 окупантів

На околиці Бахмута Сили спеціальних операцій взяли під контроль опорний пункт, який утримували російські окупанти. Раніше він утримувався захисниками, але був втрачений внаслідок ворожих атак.

Після успішного нічного штурму під прикриттям підрозділу вогневої підтримки Сил оборони оператори ССО України відновили над ним контроль. Відео опубліковано в Телеграм СтартКому ЗСУ

"Завдяки професійній злагодженій роботі підрозділ ССО швидко винищив противника, який чинив опір. Позиції ворога перейшли під контроль операторів Сил спеціальних операцій. В результаті проведеної операції воїни ССО України знищили 13 і взяли в полон 5 російських військових", – йдеться у повідомленні.

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#Бахмут #ЗСУ #ССО #окупанти
Ольга Романова
редактор
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