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  • Вчителя зі Слов’янська засудили на вісім років за наведення ракет на місцеві школи
Ольга Романова
редактор
09:53, Сьогодні
Надійне джерело

Вчителя зі Слов’янська засудили на вісім років за наведення ракет на місцеві школи

Вчителя зі Слов’янська засудили на вісім років за наведення ракет на місцеві школи

У Слов'янську вчитель здавав росіянам позиції ЗСУ та наводив ворожі ракети на школи. Його засудили на вісім років за допомогу окупантам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вирок, який опублікований в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Вчитель фізики з Малинівської школи перебуваючи у Слов’янську повідомляв ворогу місця дислокації підрозділів ЗСУ протягом весни та літа. Всю інформацію він передавав через бот у Telegram терористам "ДНР".

Зокрема він повідомляв ворогу адреси навчальних закладів, де він вважав, що там знаходяться підрозділи ЗСУ.

Під час судового розгляду вчитель щиро покаявся та повністю визнав себе винним у вчиненні кримінального правопорушення. Слов’янський міськрайонний суд ухвалив вирок та призначив покарання у виді позбавлення волі на строк вісім років з ізоляцією засудженого та поміщенням його до кримінально - виконавчої установи закритого типу.

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#Донеччина #Словʼянськ #колаборант #суд
Ольга Романова
редактор
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