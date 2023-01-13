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Захисники України знищили за минулу добу ще 740 російських окупантів
За минулу добу Збройні сили України знищили ще 740 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 114 130 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.01.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько/ about 114130 (+740) осіб ліквідовано;
- танків - 3098 (+4);
- бойових броньованих машин - 6167 (+8);
- артилерійських систем - 2086 (+4);
- РСЗВ - 437 (+0);
- засоби ППО - 218 (+0);
- літаків - 286 (+1);
- гелікоптерів - 276 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1865 (+0);
- крилаті ракети - 723 (+0);
- кораблі / катери - 17 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4833 (+7);
- спеціальна техніка - 84 (+0).
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