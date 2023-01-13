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  • Захисники України знищили за минулу добу ще 740 російських окупантів
Роман Лазоренко
головний редактор
10:23, Сьогодні
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Захисники України знищили за минулу добу ще 740 російських окупантів

Захисники України знищили за минулу добу ще 740 російських окупантів

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 740 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 114 130 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько/ about 114130 (+740) осіб ліквідовано;
  • танків - 3098 (+4);
  • бойових броньованих машин - 6167 (+8);
  • артилерійських систем - 2086 (+4);
  • РСЗВ - 437 (+0);
  • засоби ППО - 218 (+0);
  • літаків - 286 (+1);
  • гелікоптерів - 276 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1865 (+0);
  • крилаті ракети - 723 (+0);
  • кораблі / катери - 17 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4833 (+7);
  • спеціальна техніка - 84 (+0).
Захисники України знищили за минулу добу ще 740 російських окупантів , фото-1
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#ЛНР #Алчевськ #окупанти #мобілізація
Роман Лазоренко
головний редактор
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