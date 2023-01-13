10:53, Сьогодні
"Укрзалізниця" призначила евакуаційний потяг з Донбасу до Львова
"Укрзалізниця" призначила додатковий евакуаційний потяг на 13 січня. Він йтиме з Покровська до Львова.
Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".
Потяг № 234/233 вирушить о 16:30 за маршрутом Покровськ – Дніпро – Львів.
Зазначається, що час відправлення може змінюватись.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
Оголошення
14:34, Вчора
13
16:24, 3 січня
5
08:55, 1 січня
8
15:32, 30 грудня 2022 р.
2
live comments feed...