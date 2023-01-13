"Укрзалізниця" призначила евакуаційний потяг з Донбасу до Львова

"Укрзалізниця" призначила додатковий евакуаційний потяг на 13 січня. Він йтиме з Покровська до Львова.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Потяг № 234/233 вирушить о 16:30 за маршрутом Покровськ – Дніпро – Львів.

Зазначається, що час відправлення може змінюватись.