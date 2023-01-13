Вивезення зерна та батальйон імені Судоплатова: Мелітополь під окупацією

Мелітополь перебуває під російською окупацією з 25 лютого 2022 року. Регіон багатий на зернові, олійні та бобові культури, нелегальним вивезенням яких не знехтували окупанти. Аналізуємо діяльність державного унітарного псевдопідприємства «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗЕРНОВОЙ ОПЕРАТОР» в Мелітополі та їхню допомогу батальйону імені Судоплатова, пише kiborg.news. Чим займається державне унітарне псевдопідприємство «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗЕРНОВОЙ ОПЕРАТОР»? 30 вересня президент Росії Володимир Путін підписав указ про «приєднання» до РФ частково окупованих територій Запорізької області. Проте окупанти в Мелітополі й Бердянську ще з весни налаштували процедуру викрадення українського зерна. Займається цим державне унітарне підприємство «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗЕРНОВОЙ ОПЕРАТОР». На сайті підприємства зазначено, що «ГЗО» — унікальний торгово-логістичний оператор сільськогосподарської продукції, покликаний допомогти фермерам Запорізької області. Завдяки наявності власних елеваторів, лабораторій, переробних підприємств, портового термінала та команди професіоналів «ГЗО» забезпечує реалізацію зернових культур. Але, як зазначено в документі від 20 серпня 2022 року, філіал №8 так і не дочекався необхідного для лабораторних досліджень обладнання, бо воно використовується іншим філіалом. Отже, інформація на сайті «ГЗО» про лабораторії не відповідає дійсності. «Допомога» фермерам від псевдопідприємства Розглянемо на прикладі діяльність «ГЗО»: у документі від 22 серпня зазначено, що «ГЗО» підтверджує знаходження соняшнику нестандартного врожаю 2021 року, тож просить підготувати графік відвантаження. Згоди на вивезення від юридичних власників, тобто агрофірми «Нива», серед документів немає, як і дозволу на обшук складу. Отже, представники «ГЗО» нелегально заходять на території складів, щоб вивезти культури.

Окупанти вивезення зерна навіть не приховують. У розслідуванні FREEDOM є відео генерального директора «ГЗО», який розповідає, що вони «виявляють покинутий об’єкт, заходять, беруть під охорону підприємство, проводять комплексну інвентаризацію». Його розповідь знаходиться у відкритому доступі, тож будь-хто може переконатись, що провини за свої злочини окупанти не відчувають. Вони цим навіть пишаються.

У своєму телеграм-каналі «ГЗО» зазначає, що фермери «звільненої» Запорізької області більше не мають проблем із пошуком ринків збуту. За нібито свідченнями місцевих фермерів, раніше вони мали шукати їх самостійно, проте зараз «можуть спокійно зібрати врожай і здати на елеватор, а реалізувати його допоможе Державний зерновий оператор». Постає питання: куди реалізують врожай?

Один зі шляхів вивезення українського зерна — це транспортне експедування до тимчасово окупованого Криму. В акті від 24 серпня 2022 року зазначено, що перевезення здійснюються з Мелітополя до Керчі. Звідти його відправляють у російський порт «Кавказ». Також викрадені українські культури у великих кількостях вивозять із порту у Севастополі. Там його приймає термінал компанії «АВАЛ», де змішують зерно, переоформляють документи та нелегально передають іншим країнам. Перевезеннями краденого зерна займаються російські суховози «Матрос Позынич», «Матрос Кошка», «Михаил Ненашев» та сирійське підсанкційне судно FINIKIA.

Підтримка батальйону імені Судоплатова

4 жовтня 2022 року керівництво псевдопідприємства «ГЗО» виділило 10 млн рублів для благодійного фонду «Фонд поддержки добровольческого батальона имени П.А. Судоплатова». Як зазначають російські ЗМІ, нібито добровольчий батальйон був сформований на початку осені в Запорізькій області.

«Формування складається не тільки з жителів самого регіону, але й приймає у свої ряди чоловіків зі всієї Росії, готових стояти за “рускій мір”» — пише російське видання EADaily.

У телеграм-каналі нібито добровольчого батальйону зазначається, що бійці забезпечені необхідною амуніцією з російського бюджету, проте чому благодійний фонд просить у псевдопідтриємства «ГЗО» гроші? Певно, санкції підкосили «непохитність російського рубля».