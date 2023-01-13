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  • Резніков розповів про щоденні втрати росіян і ЗСУ на війні
Роман Лазоренко
головний редактор
15:21, Сьогодні

Резніков розповів про щоденні втрати росіян і ЗСУ на війні

Резніков розповів про щоденні втрати росіян і ЗСУ на війні

Росія втрачає убитими 500-600 окупантів щодня, в той час як втрати України становлять десяту частину від такого показника.

Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив у інтервʼю BBC.

За словами Резнікова, окупанти можуть намагатися зібрати "сили, припаси та зброю" для наступу з регіонів, які вона окупувала на півдні та сході. Україні потрібен був час для перегруповання та переозброєння. 

"Весна – найкращий період, щоб відновити рух усіх сторін. Ми розуміємо, що вони будуть готові почати, звісно, ми повинні бути готовими почати теж", – сказав він.

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#Резніков #ЗСУ #окупанти #втрати
Роман Лазоренко
головний редактор
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