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Резніков розповів про щоденні втрати росіян і ЗСУ на війні
Росія втрачає убитими 500-600 окупантів щодня, в той час як втрати України становлять десяту частину від такого показника.
Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив у інтервʼю BBC.
За словами Резнікова, окупанти можуть намагатися зібрати "сили, припаси та зброю" для наступу з регіонів, які вона окупувала на півдні та сході. Україні потрібен був час для перегруповання та переозброєння.
"Весна – найкращий період, щоб відновити рух усіх сторін. Ми розуміємо, що вони будуть готові почати, звісно, ми повинні бути готовими почати теж", – сказав він.
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