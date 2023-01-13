У ЗСУ спростували заяву росії про "захоплення" Соледара

Заяви російських окупантів про нібито захоплення міста Соледар на Донеччині не відповідають дійсності.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

"Ні, це не відповідає дійсності. Бої йдуть в місті", - сказав Череватий.

Розкривати деталей він не став з безпекових причин.