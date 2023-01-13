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У ЗСУ спростували заяву росії про "захоплення" Соледара
Заяви російських окупантів про нібито захоплення міста Соледар на Донеччині не відповідають дійсності.
Про це в коментарі РБК-Україна заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.
"Ні, це не відповідає дійсності. Бої йдуть в місті", - сказав Череватий.
Розкривати деталей він не став з безпекових причин.
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