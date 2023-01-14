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  • ЗСУ за добу перетворили ще більше ніж 500 російських окупантів на "груз200"
Роман Лазоренко
головний редактор
12:19, Сьогодні

ЗСУ за добу перетворили ще більше ніж 500 російських окупантів на "груз200"

Втрати окупантів РФ на війні в Україні за минулу добу склали ще 530 осіб бойового складу.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ 14 січня.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.01.23 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 114 660 (+530) осіб ліквідовано,

- танків ‒ 3104 (+6) од,

- бойових броньованих машин ‒ 6173 (+6) од,

- артилерійських систем – 2090 (+4) од,

- РСЗВ – 437 (+0) од,

- засоби ППО ‒ 219 (+1) од,

- літаків – 286 (+0) од,

- гелікоптерів – 276 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1867 (+2),

- крилаті ракети  ‒ 723 (+0),

- кораблі/катери ‒ 17 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 4846 (+13) од,

- спеціальна техніка ‒ 186 (+2).

Дані уточнюються.

ЗСУ за добу перетворили ще більше ніж 500 російських окупантів на "груз200", фото-1
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#Генштаб #втративорога #14січня
Роман Лазоренко
головний редактор
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