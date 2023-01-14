ЗСУ за добу перетворили ще більше ніж 500 російських окупантів на "груз200"

Втрати окупантів РФ на війні в Україні за минулу добу склали ще 530 осіб бойового складу. Про це повідомив Генштаб ЗСУ 14 січня. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.01.23 орієнтовно склали: - особового складу ‒ близько 114 660 (+530) осіб ліквідовано, - танків ‒ 3104 (+6) од, - бойових броньованих машин ‒ 6173 (+6) од, - артилерійських систем – 2090 (+4) од, - РСЗВ – 437 (+0) од, - засоби ППО ‒ 219 (+1) од, - літаків – 286 (+0) од, - гелікоптерів – 276 (+0) од, - БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1867 (+2), - крилаті ракети ‒ 723 (+0), - кораблі/катери ‒ 17 (+0) од, - автомобільної техніки та автоцистерн – 4846 (+13) од, - спеціальна техніка ‒ 186 (+2). Дані уточнюються.

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