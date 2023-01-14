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ЗСУ за добу перетворили ще більше ніж 500 російських окупантів на "груз200"
Втрати окупантів РФ на війні в Україні за минулу добу склали ще 530 осіб бойового складу.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ 14 січня.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.01.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 114 660 (+530) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3104 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6173 (+6) од,
- артилерійських систем – 2090 (+4) од,
- РСЗВ – 437 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 219 (+1) од,
- літаків – 286 (+0) од,
- гелікоптерів – 276 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1867 (+2),
- крилаті ракети ‒ 723 (+0),
- кораблі/катери ‒ 17 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4846 (+13) од,
- спеціальна техніка ‒ 186 (+2).
Дані уточнюються.
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