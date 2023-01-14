Окупанти РФ за добу завдали 15 авіаційних та 5 ракетних ударів по Україні

Протягом минулої доби противник завдав 15 авіаційних та 5 ракетних ударів, з них 2 - по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області.

Про це йдеться у зведенні Генштаба 14 січня.

"Противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону. Продовжує наступати на Бахмутському напрямку. На Авдіївському напрямку також веде безуспішні наступальні дії. На Куп’янському та Лиманському - не полишає спроб покращити тактичне положення", - йдеться у повідомленні.

Також за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка, Білогорівка і Червонопопівка Луганської області та Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Кремінна, Побєда, Майорськ, Мар’їнка та Велика Новосілка на Донеччині.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Вільшана, Куп’янськ, Орлянка, Кислівка, Петропавлівка, Крохмальне, Табаївка і Берестове Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку обстріляно Макіївку, Невське і Червонопопівку Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Спірне, Білогорівка, Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Верхньокам’янське, Веселе, Курдюмівка, Дружба та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворожий вогонь фіксувався по Красногорівці, Авдіївці, Георгіївці, Мар’їнці, Бердичах, Водяному та Новомихайлівці на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку під вогневий вплив потрапили Вугледар, Времівка та Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вільне Поле Донецької області.

Генштаб зазначив, що українська авіація завдала 9 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили 2 пункти управління, 8 районів зосередження живої сили, зенітний ракетний комплекс, 3 склади боєприпасів, а також 2 інших важливих об’єкти противника.