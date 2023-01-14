15:16, Сьогодні
У Соледарі залишаються понад 500 цивільних мешканців
У місті Соледар Донецької області наразі залишається 559 цивільних, серед них орієнтовно 15 дітей.
Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
За його словами, вчора з Соледара вдалось евакуювати сімох людей.
Кириленко сказав, що серед тих, хто лишається в місті, є 15 дітей віком від 7 до 15 років, але цю інформацію будуть уточнювати.
За його словами, в людей, які лишаються в Соледарі, є необхідний запас продуктів та гігієнічних наборів.
"Як тільки буде змога туди потрапити для проведення евакуації, ми будемо це виконувати", - наголосив керівник ОВА.
Раніше у Соледарській громаді проживали 20 тис. людей.
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