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  • У Соледарі залишаються понад 500 цивільних мешканців
Ольга Романова
редактор
15:16, Сьогодні

У Соледарі залишаються понад 500 цивільних мешканців

У Соледарі залишаються понад 500 цивільних мешканців

У місті Соледар Донецької області наразі залишається 559 цивільних, серед них орієнтовно 15 дітей. 

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. 

За його словами, вчора з Соледара вдалось евакуювати сімох людей.

Кириленко сказав, що серед тих, хто лишається в місті, є 15 дітей віком від 7 до 15 років, але цю інформацію будуть уточнювати.

За його словами, в людей, які лишаються в Соледарі, є необхідний запас продуктів та гігієнічних наборів.

"Як тільки буде змога туди потрапити для проведення евакуації, ми будемо це виконувати", - наголосив керівник ОВА.

Раніше у Соледарській громаді проживали 20 тис. людей.

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#Соледар #Кириленко #евакуація
Ольга Романова
редактор
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