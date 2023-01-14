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Соледар залишається під контролем ЗСУ
Соледар Донецької області залишається під контролем українських військовослужбовців, проте в місті тривають інтенсивні бої.
Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"Соледар, Бахмут залишаються найгарячішим напрямком. Соледар підконтрольний українській владі, і наші військові його контролюють. Однак тривають і міські бої, і бої за межами міста, тому що ворог намагається просунутися за кількома напрямками", - сказав Кириленко.
За його словами, російські окупанти зазнають у місті величезних втрат "без будь-яких перебільшень".
"У буквальному сенсі цього слова вони простилають собі шлях тілами своїх же "вагнерівців" або регулярних збройних сил, залежно від того, кого вони підвозять на цей напрямок після втрат", - зазначив Кириленко.
За його словами, лінія фронту перебуває під постійними обстрілами, ситуація в місті складна, "проте контрольована".
"Військове командування вживає всіх необхідних додаткових заходів для стабілізації ситуації і якомога менших втрат і збереження особового складу наших хлопців", - додав Кириленко.
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