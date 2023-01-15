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  • Наслідки ракетного удару по Дніпру: загинула 23 людини, серед них дитина, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
13:54, Сьогодні
Надійне джерело

Наслідки ракетного удару по Дніпру: загинула 23 людини, серед них дитина, - ФОТО

Наслідки ракетного удару по Дніпру: загинула 23 людини, серед них дитина, - ФОТО

Рятувальники дістали жінку з-під завалів будинку у Дніпрі, який зруйнував ракетний удар росіян 14 січня.

Про це повідомив у Телеграм заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. 

Наслідки ракетного удару по Дніпру: загинула 23 людини, серед них дитина, - ФОТО, фото-1

За даними ДСНС станом на 13:00 відомо про 23 загиблих, серед яких одна дитина. Травмовано 72 особи, з них 13 дітей.

Врятовано 39 осіб, у тому числі 6-ро дітей. Отримано 43 повідомлення про безвісно зниклих осіб.

Нагадаємо, у результаті зухвалого терористичного акту росії 14 січня у Дніпрі по вул. Набережна Перемоги, 118 частково зруйновано конструкції 2 під'їздів з 9 по 2 поверхи (попередньо зруйновано 72 квартири повністю та  пошкоджено понад 230 квартир).

Всього у будинку 18  під’їздів по 36 квартир у кожному. Загальна кількість мешканців – 1100 осіб.

Продовжується проливання трьох окремих осередків пожеж, роботи з пошуку людей під завалами та демонтаж небезпечних конструктивних елементів.

Аварійно-рятувальні роботи проводяться позмінно у цілодобовому режимі.

Наслідки ракетного удару по Дніпру: загинула 23 людини, серед них дитина, - ФОТО, фото-2

За інформацією ГУ Нацполіції розшукується 40 осіб. Тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи, гасіння пожежі. Вивезено приблизно 3780 тон зруйнованих конструкцій та 39 пошкоджених автомобілів.

Нагадаємо, що у Дніпрі триває розбір завалів будинку, в який 14 січня влучила російська ракета.

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#Дніпро #ракетнийудар #загиблі
Ольга Романова
редактор
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