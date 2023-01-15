Надійне джерело

Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 115 тисяч окупантів

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 15 січня орієнтовно склали 115 290 осіб. Минулої доби сили оборони ліквідували ще 630 окупантів. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ. Інші втрати: танків – 3106 (+2)

бойових броньованих машин – 6183 (+10)

артилерійських систем – 2094 (+4)

РСЗВ – 437 (+0)

засоби ППО – 219 (+0)

літаків – 286 (+0)

гелікоптерів – 276 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1872 (+5)

крилаті ракети – 749 (+26)

кораблі/катери – 17 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 4846 (+0)

спеціальна техніка – 187 (+1).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Ольга Романова редактор