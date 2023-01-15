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  • Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 115 тисяч окупантів
Ольга Романова
редактор
14:06, Сьогодні
Надійне джерело

Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 115 тисяч окупантів

Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 115 тисяч окупантів

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 15 січня орієнтовно склали 115 290 осіб. Минулої доби сили оборони ліквідували ще 630 окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Інші втрати:

  • танків – 3106 (+2)
  • бойових броньованих машин – 6183 (+10)
  • артилерійських систем – 2094 (+4)
  • РСЗВ – 437  (+0)
  • засоби ППО – 219  (+0)
  • літаків – 286  (+0)
  • гелікоптерів – 276  (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1872 (+5)
  • крилаті ракети – 749 (+26)
  • кораблі/катери – 17 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4846 (+0)
  • спеціальна техніка – 187 (+1).
Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 115 тисяч окупантів, фото-1
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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Ольга Романова
редактор
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