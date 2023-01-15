На Донеччині за добу окупанти вбили сім мирних мешканців

За 14 січня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини: 4 в Авдіївці, 1 у Старій Миколаївці, Парасковіївці та Курахівці. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.



Ще 4 людини в області дістали поранення.



Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Ольга Романова редактор