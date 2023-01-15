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На Донеччині за добу окупанти вбили сім мирних мешканців
За 14 січня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини: 4 в Авдіївці, 1 у Старій Миколаївці, Парасковіївці та Курахівці.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Ще 4 людини в області дістали поранення.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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