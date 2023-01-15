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Усик звернувся до росіян: Якби ви не прийшли на Донбас, до українського Донецька, то не було б смертей
Український боксер суперважкої ваги Олександр Усик поділився думками про анексовані росіянами території України.
Усик опублікував у своєму акаунті в Instagram відео, в якому заявив, що війни не було б, якби росіяни не вторглися в українські Крим та Донбас.
«Ви згадуєте мені Донбас? Якби ви не прийшли на Донбас, до українського Донецька, то не було б смертей, алей.
Якби ви зухвало не забрали Автономну республіку Крим, то всього цього не було б. А ви розповідаєте нам, які ми погані", — заявив Усик.
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