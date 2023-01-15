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Журналіст: Мудрик перейде з «Шахтаря» до «Челсі» за сто мільйонів євро
Журналіст Фабриціо Романо розповів, як «Шахтар» та «Челсі» погодили трансфер півзахисника Михайла Мудрика.
За даними Романо, Мудрік перейде до «Челсі» за 100 мільйонів євро і підпише контракт до 2030 року після медогляду в неділю. «Челсі» також пообіцяв півзахиснику «Шахтаря», що він одразу після переходу гратиме у стартовому складі, інформує Терикон.
Що стосується зірваного переходу Мудрика, до «Арсеналу», то «каноніри» не змогли гарантувати 100 мільйонів євро за українця, а у керівництва «Шахтаря» була принципова позиція по сумі трансферу. Романо повідомляє, що Мудрика було поставлено перед вибором - або його продають у «Челсі», або він не зможе покинути «Шахтар» цієї зими.
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