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  • Найдорожчий транфер в історії українського футболу: Мудрик перейшов з «Шахтаря» до «Челсі» за 100 мільйонів євро
Ольга Романова
редактор
21:43, Сьогодні

Найдорожчий транфер в історії українського футболу: Мудрик перейшов з «Шахтаря» до «Челсі» за 100 мільйонів євро

Найдорожчий транфер в історії українського футболу: Мудрик перейшов з «Шахтаря» до «Челсі» за 100 мільйонів євро

Новий трансферний рекорд в історії «Шахтаря» та українського футболу.

Півзахисник «Шахтаря» Михайло Мудрик продовжить свою кар’єру в одному з найсильніших клубів англійської Прем’єр-ліги – лондонському «Челсі», інформує пресслужба донецького клубу.

Клуби погодили всі деталі трансферу: «Шахтар» отримає за гравця 70 мільйонів євро та ще 30 мільйонів євро передбачено як бонуси.

Трансфер прокоментував Рінат Ахметов, президент ФК «Шахтар»

– Маю подвійні почуття: для того щоб вигравати європейські трофеї, я таких футболістів, як Мудрик, повинен запрошувати до нашого клубу, до нашого українського чемпіонату, а не проводжати їх до найкращих чемпіонатів і найкращих клубів світу. Однак я переконаний, що Михайло своєю швидкістю, своєю технікою, своєю яскравою гарною грою завоює пошану, симпатію та любов усіх поціновувачів світового футболу.

Михайло Мудрик є вихованцем «Шахтаря». Гравець прийшов до Академії «гірників» у 2016 році, а восени 2018-го у віці 17 років дебютував у складі першої команди. Загалом він відіграв за «оранжево-чорних» 44 матчі, забив 12 м’ячів і зробив 17 результативних передач, разом з командою ставав володарем Суперкубка України (2021). Уболівальники двічі визнавали Михайла Мудрика найкращим гравцем року в «Шахтарі» (2021, 2022).

ФК «Шахтар» дякує Михайлові за яскраву гру, гарні й важливі голи, значний внесок у перемоги команди. Зичимо успіхів у найсильнішій лізі світу, безлічі трофеїв та особистих нагород, великих кар’єрних звершень і незмінного задоволення від футболу!

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#Шахтар #Мудрик #Челсі
Ольга Романова
редактор
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