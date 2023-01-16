Зеленський: росія зробила битву за міста нашого Донбасу принциповою для себе, - ВІДЕО

Російська федерація зробила битву за Донбас принциповою для себе. Українські захисники роблять її принциповою для знищення бойового потенціалу держави-терориста.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні.

"Битва за Соледар, за Бахмут, за всю Донеччину, за Луганщину триває без жодної передишки, без жодної зупинки. Дякую кожному нашому бійцю, кожному нашому солдату, сержанту, офіцеру, які розуміють, наскільки важливо знищувати окупантів саме на цьому напрямку. Росія зробила битву за міста нашого Донбасу принциповою для себе. Наші ж герої роблять цю битву принциповою для знищення бойового потенціалу держави-терориста", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що кожен день української стійкості на Донбасі та кожен наш успіх в обороні там – це життєво важливі здобутки для захисту всієї України.