  • Головна
  • Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 116 тисяч окупантів
Роман Лазоренко
головний редактор
10:23, Сьогодні
Надійне джерело

Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 116 тисяч окупантів

Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 116 тисяч окупантів

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 790 російських окупантів. Загалом Росія уже втратила в Україні близько 116 080 військових. 

Про це повідомляєГенеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 116080 (+790) осіб ліквідовано;
  • танків 3118 (+12);
  • бойових броньованих машин - 6204 (+21);
  • артилерійських систем - 2099 (+5);
  • РСЗВ - 438 (+1);
  • засоби ППО -  220 (+1);
  • літаків - 286 (+0);
  • гелікоптерів - 276 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня -1872 (+0);
  • крилаті ракети - 749 (+0);
  • кораблі / катери - 17 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4870 (+24);
  • спеціальна техніка - 190 (+3).

Дані уточнюються.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
головний редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Спецтема
Війна за незалежніть
Всі матеріали тут
Підприємства Донецка
Кадрове агентство LEADER-LTD / ЛІДЕР-ЛТД, підбір персоналу, робота за кордоном, візова підтримка
+380(96)119-00-10, +380(66)245-90-09
Стероид Шоп (steroidsshop-ua): Купить стероиды и анаболики || Отзывы о магазине Стероид Шоп
+38 (093) 243-31-86
СПЕЦМЕДТРАНС перевозка больных по городу и Украине
+380(73)009-41-40, +380(99)009-41-40
Объявления Донецка - OBYAVA.ua
Магазин стероидов Hulkshop
+380(66)126-76-26, +380(67)126-76-26
Додати підприємство
Оголошення
live comments feed...
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт города Донецка. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроект", "Політичні новини", "Прес-реліз", "PR", "Офіційно" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Site rules