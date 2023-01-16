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Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 116 тисяч окупантів
За минулу добу Збройні сили України знищили ще 790 російських окупантів. Загалом Росія уже втратила в Україні близько 116 080 військових.
Про це повідомляєГенеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.01.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 116080 (+790) осіб ліквідовано;
- танків 3118 (+12);
- бойових броньованих машин - 6204 (+21);
- артилерійських систем - 2099 (+5);
- РСЗВ - 438 (+1);
- засоби ППО - 220 (+1);
- літаків - 286 (+0);
- гелікоптерів - 276 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня -1872 (+0);
- крилаті ракети - 749 (+0);
- кораблі / катери - 17 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4870 (+24);
- спеціальна техніка - 190 (+3).
Дані уточнюються.
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