В ISW назвали чотири сценарії нового великого наступу росії на Україну

Зусилля керівництва російської федерації щодо створення умов для затяжної війни проти України не виключають підготовку до ймовірних рішучих стратегічних дій у 2023 році - йдеться про можливий черговий великий наступ.

Про це розповіли аналітики американського Інституту вивчення війни, передає РБК-Україна з посиланням на новий звіт ISW.

Сценарій 1: великий наступ рф у районі Луганської області

Експерти звертають увагу, що "рішучі стратегічні дії" рф у 2023 році можуть проявитися у кількох можливих курсах дій, які не виключають одне одну.

Російські сили можуть спробувати провести великий наступ у районі Луганської області. Як йдеться в матеріалі ISW, повне захоплення Донецької та Луганської областей залишається офіційними військовими цілями Кремля і входить до найбільш досяжних - хоча і дуже складних - завдань Росії, враховуючи, що з логістичної точки зору Донецька та Луганська області "є територіями, які РФ найлегше захопити".

З 2022 року російські сили перекидають додаткові сили до Луганської області та проводять інші важливі заходи, які, за оцінкою ISW, можуть підтримати наступальну операцію у цій області. Експерти продовжують вважати, що війська РФ навряд чи будуть проводити наступ на півдні України у Херсонській чи Запорізькій областях. Річка Дніпро поділяє лінію фронту в Херсонській області та є серйозною перешкодою для маневру.

Російські ешелоновані польові зміцнення на Херсонщині та великі мінні роботи в Запорізькій області вказують на те, що російські сили віддають пріоритет оборонним операціям в обох областях, йдеться у публікації.

Сценарій 2: оборонна операція рф з розгрому та використання українського контрнаступу

Наприкінці 2022 року РФ перекинула значні військові частини з південного (Херсонського) напрямку до Луганської області та створила польові зміцнення у Луганській області, а також у російських Бєлгородській та Курській областях. Аналітики спостерігають багато ознак того, що українські сили прагнуть провести контрнаступ у 2023 році, що не є секретом. Росія прагне убезпечити окуповані території на Донбасі, та уникнути ще однієї значної поразки, такої як розгром у Харківській області чи відхід з Херсона. Це були як важливі події, що підірвали бойовий дух росіян, так і сприйняття здатності військ РФ забезпечити досягнення своїх більших цілей щодо, як розповідає Кремль, повної "демілітаризації та денацифікації" України.

Російські сили можуть спробувати успішно відбити контрнаступ ЗСУ та позбавити Україну ініціативи, знищивши значну частину механізованих сил української армії. Якщо РФ досягне успіху в таких діях, кажуть аналітики, це може потім дозволити російським силам розвинути контрнаступ, щоб використати дезорганізовані та виснажені українські сили.

Альтернатива великої наступальної операції рф

В ISW додали, що російські війська могли готуватися до великої наступальної операції або, як альтернатива, до більших "зривних атак", не рахуючи загальнонаступної операції.

Індикатори також можуть підтримати контратаку, щоб скористатися контрнаступом ЗСУ, який російські сили розраховують зупинити.

Сценарій щодо повторного нападу з Білорусі

На думку аналітиків ISW, найнебезпечніший план дій російського наступу на північ України наразі залишається малоймовірним. Проте Кремль забезпечує гнучкість планування і, ймовірно, розширить російську військову присутність у Білорусі у період, що передує запланованим великим навчанням (які, можливо, можуть підтримати бойову операцію) у вересні 2023 року.

Експерти додали, що Кремль, ймовірно, направить додаткові сили до Білорусі в рамках навчань "Захід-2023" та "Щит Союзу-2023", які, як очікується, відбудуться у вересні 2023 року.