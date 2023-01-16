  • Головна
  • Ракетний удар по Дніпру: кількість загиблих зросла до 40
Роман Лазоренко
головний редактор
14:03, Сьогодні
Надійне джерело

Ракетний удар по Дніпру: кількість загиблих зросла до 40

Ракетний удар по Дніпру: кількість загиблих зросла до 40

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі сягнула 40 осіб, з яких – троє дітей.

Рятувальники повідомили, що станом на 13:00 16 січня врятовано 39 осіб (з них 6 дітей), загинуло 40 осіб (з них 3 дітей), травмовано 75 осіб (з них 14 дітей). Отримано 46 повідомлень про безвісно зниклих осіб, з яких перебування 12 осіб встановлено.

Психологи ДСНС надали допомогу 98 постраждалим. Тривають пошуково-рятувальні роботи та демонтаж небезпечних конструктивних елементів. Комунальні служби вивезли понад 8 тисяч тон будівельних уламків та 41 пошкоджений автомобіль.

Нагадаємо, що росіяни у суботу в ході масованої ракетної атаки влучили у багатоповерхівку в Дніпрі.

Удар нанесли ракетою Х-22, призначеною для знищення авіаносних груп у морі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Дніпро #ракетнийудар #загиблі
Роман Лазоренко
головний редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Останні новини
Спецтема
Війна за незалежніть
Всі матеріали тут
Підприємства Донецка
Стероид Шоп (steroidsshop-ua): Купить стероиды и анаболики || Отзывы о магазине Стероид Шоп
+38 (093) 243-31-86
СПЕЦМЕДТРАНС перевозка больных по городу и Украине
+380(73)009-41-40, +380(99)009-41-40
Объявления Донецка - OBYAVA.ua
Магазин стероидов Hulkshop
+380(66)126-76-26, +380(67)126-76-26
Кадрове агентство LEADER-LTD / ЛІДЕР-ЛТД, підбір персоналу, робота за кордоном, візова підтримка
+380(96)119-00-10, +380(66)245-90-09
Додати підприємство
Оголошення
live comments feed...
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт города Донецка. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроект", "Політичні новини", "Прес-реліз", "PR", "Офіційно" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Site rules