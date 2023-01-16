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Ракетний удар по Дніпру: кількість загиблих зросла до 40
Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі сягнула 40 осіб, з яких – троє дітей.
Рятувальники повідомили, що станом на 13:00 16 січня врятовано 39 осіб (з них 6 дітей), загинуло 40 осіб (з них 3 дітей), травмовано 75 осіб (з них 14 дітей). Отримано 46 повідомлень про безвісно зниклих осіб, з яких перебування 12 осіб встановлено.
Психологи ДСНС надали допомогу 98 постраждалим. Тривають пошуково-рятувальні роботи та демонтаж небезпечних конструктивних елементів. Комунальні служби вивезли понад 8 тисяч тон будівельних уламків та 41 пошкоджений автомобіль.
Нагадаємо, що росіяни у суботу в ході масованої ракетної атаки влучили у багатоповерхівку в Дніпрі.
Удар нанесли ракетою Х-22, призначеною для знищення авіаносних груп у морі.
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