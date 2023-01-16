СБУ відкрила справу стосовно депутата Держдуми РФ Журавльова, який воював на Донбасі

Служба безпеки України зібрала додаткові матеріали та розпочала нове кримінальне провадження стосовно депутата Державної думи РФ Олексія Журавльова, який брав участь у бойових діях проти Сил оборони України на східному фронті.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення депутат регулярно приїжджав на тимчасово окуповану частину Донеччини.

"Там посадовець увійшов до складу російського угруповання бойовиків "интернациональная бригада "Пятнашка". Перебуваючи в лавах окупантів, він інспектував тимчасово захоплені населені пункти та виступав одним із головних "ньюзмейкерів" Кремля, включаючись в ефіри пропагандистських телеканалів з фронту", - йдеться в повідомленні.

За інформацією СБУ, російський депутат також розгорнув широку агітаційну кампанію на підтримку збройної агресії РФ проти України.

"Під час пропагандистських заходів Журавльов публічно закликав до активізації так званої денацифікації та знищення 2 млн українців", - зазначено в повідомленні.

Крім того, Журавльов агітував жителів захоплених районів Донецької області вступати до окупаційних угруповань країни-агресора.

Раніше СБУ вже повідомила Журавльову про підозру в посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України за участь у голосуванні Держдуми РФ про визнання Кремлем незалежності самопроголошених "ЛНР"/"ДНР".

Нові обставини слідчі СБУ кваліфікують за ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом воєнізованих чи збройних формувань), ст. 436 (публічні заклики до агресивної війни або до розв’язування воєнного конфлікту) Кримінального кодексу.