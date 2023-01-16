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Ахметов: «Переконаний, що «Шахтар» зіграє товариський матч з «Челсі» на «Донбас Арені» в українському Донецьку»
Президент «Шахтаря» Рінат Ахметов після переходу півзахисника Михайла Мудрика сказав, що в майбутньому команди проведуть товариський матч в Донецьку.
Про це повідомила пресслужба донецького клубу.
«Я ніколи не приховував, що моя мрія – вигравати європейські трофеї. Це означає, що таких гравців, як Мудрик, потрібно запрошувати до нашого клубу, нашого українського чемпіонату й завойовувати з такими гравцями європейські трофеї, а не вболівати за них, навіть коли вони грають у найкращих клубах світу.
На жаль, зараз це неможливо, тому що в Україні йде підла, несправедлива війна, розв’язана проти нас російською федерацією. Але я переконаний, що ми переможемо. І зіграємо товариський матч із «Челсі» на «Донбас Арені» в українському Донецьку. Ми маємо робити все можливе, щоби наблизити цей день», - сказав Ахметов.
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