Ракети росіян типу С-300 та С-400 треба знищувати з місць пусків

Застосування ворогом ракет типу С-300 та С-400 свідчить про дефіцит “Іскандерів”.

Про це на брифінгу повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає кореспондент LB.ua.

“Противник все частіше почав застосовувати ракети С-300. А тепер вже бачимо, що можливо є С-400 по наземних цілях. Це зенітні ракети, які призначені для протиповітряного бою, збиття цілей. Зокрема, аеродинамічних цілей. Це літаки, крилаті ракети та БПЛА. Частіше їх використовують від Харкова до Миколаївської області. Бачили, що били по Києву”, – заявив він.

Ігнат підкреслив, що ракети С-400 – це новий комплекс окупантів.

“Вони їм дуже пишаються. Кажуть, що аналогів немає. Можливо, його будуть менше застосовувати. Хоча дальність його – сотні км. Тому, як і С-300, є загрозою. Тому найкращий варіант, щоб знищувати їх з позицій, звідки вони завдають удари. На сході – це до 150 км. Тому це фактично засоби ППО. Їх треба знищувати ракетами HARM чи іншими засобами, звідки завдаються удари”.

За оцінками Ігната, таке застосування С-300 та С-400 свідчить про дефіцит ракет у ворога.

“У них залишилося менше сотні “Іскандерів”. Це дані ГУР. Таким чином, противник намагається використовувати цей потенціал. Бо С-300 у них виготовлено чимало. Вони є виробниками. Та на складах їх багато. Вони їх використовують таким чином”.