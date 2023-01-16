  • Головна
  • У Донецьку після обстрілу району мʼясокомбінату повідомили про чотирьох поранених, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
15:17, Сьогодні

У Донецьку після обстрілу району мʼясокомбінату повідомили про чотирьох поранених, - ФОТО

У Калинінському районі окупованого Донецька вчора, 15 січня, був обстріляний квартал біля мʼясокомбінату.

Про це повідомив Олексій Кулемзін, який називає себе "главою адміністрації" міста.

Він пише, що зафіксовано влучення снарядів до будівлі супермаркету "Авоська" на пр.Ілліча та аптеку на зупинці навпроти м'ясокомбінату. Також постраждав житловий будинок.

"Кількість постраждалих у Калінінському районі збільшилася до чотирьох: поранення отримали чоловіки 2000, 1976, 1987 та 1971 р.н.", - пише Кулемзін.

 Таож зафіксовано такі руйнування:
- Пряме попадання в будівлю торгового центу по пр. Ілліча;
- пошкоджено будівлю СТО "Автопрофі" на пр. Ілліча;
- пошкоджено два багатоквартирні житлові будинки по пр. Ілліча;
- пошкоджено маршрутне таксі №46;
- пошкоджено покрівлю будівлі "Другого лікеро-горілчаного заводу".

У Донецьку після обстрілу району мʼясокомбінату повідомили про чотирьох поранених, - ФОТО, фото-1
У Донецьку після обстрілу району мʼясокомбінату повідомили про чотирьох поранених, - ФОТО, фото-2
У Донецьку після обстрілу району мʼясокомбінату повідомили про чотирьох поранених, - ФОТО, фото-3
У Донецьку після обстрілу району мʼясокомбінату повідомили про чотирьох поранених, - ФОТО, фото-4
У Донецьку після обстрілу району мʼясокомбінату повідомили про чотирьох поранених, - ФОТО, фото-5
У Донецьку після обстрілу району мʼясокомбінату повідомили про чотирьох поранених, - ФОТО, фото-6
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донецьк #обстріл #Калинінськийрайон #руйнування #поранення
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Спецтема
Війна за незалежніть
Всі матеріали тут
Підприємства Донецка
Кадрове агентство LEADER-LTD / ЛІДЕР-ЛТД, підбір персоналу, робота за кордоном, візова підтримка
+380(96)119-00-10, +380(66)245-90-09
Стероид Шоп (steroidsshop-ua): Купить стероиды и анаболики || Отзывы о магазине Стероид Шоп
+38 (093) 243-31-86
Объявления Донецка - OBYAVA.ua
СПЕЦМЕДТРАНС перевозка больных по городу и Украине
+380(73)009-41-40, +380(99)009-41-40
Магазин стероидов Hulkshop
+380(66)126-76-26, +380(67)126-76-26
Додати підприємство
Оголошення
live comments feed...
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт города Донецка. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроект", "Політичні новини", "Прес-реліз", "PR", "Офіційно" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Site rules