У Донецьку після обстрілу району мʼясокомбінату повідомили про чотирьох поранених, - ФОТО

У Калинінському районі окупованого Донецька вчора, 15 січня, був обстріляний квартал біля мʼясокомбінату.

Про це повідомив Олексій Кулемзін, який називає себе "главою адміністрації" міста.



Він пише, що зафіксовано влучення снарядів до будівлі супермаркету "Авоська" на пр.Ілліча та аптеку на зупинці навпроти м'ясокомбінату. Також постраждав житловий будинок.



"Кількість постраждалих у Калінінському районі збільшилася до чотирьох: поранення отримали чоловіки 2000, 1976, 1987 та 1971 р.н.", - пише Кулемзін.



Таож зафіксовано такі руйнування:

- Пряме попадання в будівлю торгового центу по пр. Ілліча;

- пошкоджено будівлю СТО "Автопрофі" на пр. Ілліча;

- пошкоджено два багатоквартирні житлові будинки по пр. Ілліча;

- пошкоджено маршрутне таксі №46;

- пошкоджено покрівлю будівлі "Другого лікеро-горілчаного заводу".